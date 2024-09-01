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Встреча министров обороны стран G7 впервые будет проведена в Италии

Встреча министров обороны стран G7 впервые будет проведена в Италии Италия впервые в качестве председателя в Группе семи (G7) проведет встречу министров обороны.
Другие страны
1 сентября 2024 г. 12:59
Встреча министров обороны стран G7 впервые будет проведена в Италии

Италия впервые в качестве председателя в Группе семи (G7) проведет встречу министров обороны.

Как передает Report, об этом сообщает агентство ANSA со слов глвы Минобороны Италии Гуидо Крозетто.

"Встреча "семерки" по обороне под нашим председательством состоится впервые", - сказал он.

Встреча глав Минобороны G7 состоится в Неаполе 18-20 октября.

Касаясь решения председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о назначении комиссара по обороне, Крозетто сказал, что у Европы нет возможностей создать систему обороны, равную НАТО. Поэтому нужно создать европейский фланг альянса.

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