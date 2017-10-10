Встреча министров обороны НАТО пройдет в Брюсселе в начале ноября

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Плановая встреча министров обороны НАТО пройдет 8-9 ноября в Брюсселе, передает Report со ссылкой на пресс-службу Североатлантического альянса.

"Встреча министров обороны НАТО пройдет 8-9 ноября в Брюсселе, повестка дня уточняется", - говорится в сообщении организации.

Источник ТАСС в НАТО уточнил, что министрам предстоит рассмотреть две ключевые темы - "увеличение численности миссии НАТО в Афганистане и процесс развертывания дополнительных сил НАТО в Восточной Европе", включая размещение четырех многонациональных боевых групп альянса в странах Прибалтики и Польше, создание учебной бригады в Румынии и создание складов техники и оружия близ границ с Россией для возможной переброски в регион подкреплений.

"Речь также пойдет о выделении союзниками США по НАТО дополнительно как минимум 1 тыс. военных для усиления небоевой миссии альянса "Решительная поддержка", - сообщил собеседник агентства.