​Встреча министров финансов ЕС завершилась без принятия решения по Греции

Баку. 12 Июля. REPORT.AZ/ Встреча совета министров финансов Еврогруппы завершилась, итогового решения не принято.

Как передает Report, об этом написал в своем твиттере министр финансов Финляндии Александр Стубб.

«Сессия Еврогруппы окончена. Продолжим завтра», — написал Александр Стубб.

Министр финансов Словакии Петер Казимир на вопрос о принятии решения ответил, что ответ, скорее отрицательный, написал корреспондент Sky News в твиттере.

Президент Еврогруппы Йерун Дейсселблум отметил, что встреча продолжится 12 июля в 11 утра, пишет The Guardian.

«Проходит глубокое обсуждение греческих предложений <...> Это все еще непросто, но работа продолжается», — подчеркнул глава Еврогруппы.