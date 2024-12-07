Встреча Макрона, Трампа и Зеленского длилась 20 минут

Встреча президента Франции Эмманюэля Макрона, избранного президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского завершилась спустя 20 минут после ее начала без итогового заявления.

Встреча президента Франции Эмманюэля Макрона, избранного президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского завершилась спустя 20 минут после ее начала без итогового заявления.

Как передает Report, кадры встречи показал телеканал BFMTV.

Согласно информации, договоренность о встрече была достигнута практически перед самым ее началом.

Отмечается, что избранный президент США находится во Франции для участия в церемонии открытия собора Парижской Богоматери, восстановленного после пожара 2019 года.

Напомним, что Трамп в ходе предвыборной кампании обещал завершить украинский конфликт в течение 24 часов еще до своей инаугурации, а также прекратить многомиллиардную помощь Киеву, чтобы направить эти средства на нужды американского населения.