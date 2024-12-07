О нас

Встреча Макрона, Трампа и Зеленского длилась 20 минут

Встреча Макрона, Трампа и Зеленского длилась 20 минут Встреча президента Франции Эмманюэля Макрона, избранного президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского завершилась спустя 20 минут после ее начала без итогового заявления.
Другие страны
7 декабря 2024 г. 22:17
Встреча Макрона, Трампа и Зеленского длилась 20 минут

Встреча президента Франции Эмманюэля Макрона, избранного президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского завершилась спустя 20 минут после ее начала без итогового заявления.

Как передает Report, кадры встречи показал телеканал BFMTV.

Согласно информации, договоренность о встрече была достигнута практически перед самым ее началом.

Отмечается, что избранный президент США находится во Франции для участия в церемонии открытия собора Парижской Богоматери, восстановленного после пожара 2019 года.

Напомним, что Трамп в ходе предвыборной кампании обещал завершить украинский конфликт в течение 24 часов еще до своей инаугурации, а также прекратить многомиллиардную помощь Киеву, чтобы направить эти средства на нужды американского населения.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ВидеоMakron, Zelenski və Tramp arasında görüş 20 dəqiqə davam edib

Самое читаемое

СМИ: Командующий российскими войсками в САР генерал-лейтенант Кисель снят с должности
СМИ: Командующий российскими войсками в САР генерал-лейтенант Кисель снят с должности
1 декабря 2024 г. 05:24
В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с сильным ветром
В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с сильным ветром
6 декабря 2024 г. 16:59
В Азербайджане завтра ожидаются дожди
В Азербайджане завтра ожидаются дожди
6 декабря 2024 г. 12:57
В Баку и регионах ожидаются ливни
В Баку и регионах ожидаются ливни
4 декабря 2024 г. 16:48
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
1 декабря 2024 г. 11:59
В экопарке Зиря будет создан парк Западного Азербайджана
В экопарке "Зиря" будет создан парк Западного Азербайджана
6 декабря 2024 г. 17:17
Футболист Карабаха на неделю покинет команду
Футболист "Карабаха" на неделю покинет команду
3 декабря 2024 г. 17:14
Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди и туман
Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди и туман
3 декабря 2024 г. 12:37
МИД Азербайджана: Армения нарушает международное право, не обеспечивая возвращение западных азербайджанцев
МИД Азербайджана: Армения нарушает международное право, не обеспечивая возвращение западных азербайджанцев
2 декабря 2024 г. 12:56
Джейхун Байрамов: Двусторонние переговоры - лучший вариант для нормализации отношений между Баку и Ереваном
Джейхун Байрамов: Двусторонние переговоры - лучший вариант для нормализации отношений между Баку и Ереваном
5 декабря 2024 г. 19:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi