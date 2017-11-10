Встреча лидеров АТЭС началась без Трампа

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Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп не приехал на встречу лидеров стран АТЭС с членами Делового консультативного совета, где мог встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, США заявлены как участник мероприятия, страну представляет Роберт Лайтхайзер, торговый представитель США.

Встреча лидеров АТЭС с членами Делового консультативного совета стартовала в отеле "Фурама", это первое официальное мероприятие в рамках саммита АТЭС. Все главы экономик объединения заняли свои места в президиуме. Кресло, предназначавшееся для американского президента, некоторое время оставалось пустым, затем его занял Лайтхайзер.

Ранее сообщалось, что встреча лидеров двух стран может не состояться из-за графика президента США.