Встреча Лаврова и Керри состоится в Риме 14 декабря

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри состоится в Риме 14 декабря во второй половине дня. Как сообщает Report, об этом ТАСС сообщил осведомленный дипломатический источник.

"Встреча запланирована на послеобеденное время", - сказал собеседник.

По данным американских дипломатов, встреча может состояться в резиденции посла США в Италии.

Заместитель начальника пресс-службы госдепартамента США Мари Харф сообщила, что Керри и Лавров намереваются обсудить "ситуацию на Ближнем Востоке, включая недавнее развитие событий в Израиле, на Западном берегу (реки Иордан), в Иерусалиме и регионе (в целом), а также текущие инициативы в ООН", касающиеся палестино-израильского конфликта.

Кроме того, руководители внешнеполитических ведомств России и США "обсудят Украину и Сирию", добавила Харф.