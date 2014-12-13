Встреча Лаврова и Керри состоится в Риме 14 декабря

"Встреча запланирована на послеобеденное время", - сказал собеседник.
По данным американских дипломатов, встреча может состояться в резиденции посла США в Италии.
Заместитель начальника пресс-службы госдепартамента США Мари Харф сообщила, что Керри и Лавров намереваются обсудить "ситуацию на Ближнем Востоке, включая недавнее развитие событий в Израиле, на Западном берегу (реки Иордан), в Иерусалиме и регионе (в целом), а также текущие инициативы в ООН", касающиеся палестино-израильского конфликта.
Кроме того, руководители внешнеполитических ведомств России и США "обсудят Украину и Сирию", добавила Харф.
News DepartmentАвтор новости
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