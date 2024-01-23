О нас

Встреча глав оборонных ведомств стран НАТО состоится в феврале

Встреча глав оборонных ведомств стран НАТО состоится в феврале В феврале главы оборонных ведомств стран НАТО рассмотрят вопрос о наращивании военного производства.
Другие страны
23 января 2024 г. 14:41
Встреча глав оборонных ведомств стран НАТО состоится в феврале

В феврале главы оборонных ведомств стран НАТО рассмотрят вопрос о наращивании военного производства.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Я буду обсуждать наращивание военного производства сегодня на заседании Североатлантического совета на уровне постпредов. Кроме того, министры обороны стран-союзниц обсудят эту тему в следующем месяце", - сказал он.

Генсек НАТО анонсировал также масштабные инвестиции альянса в размере 1,2 миллиарда долларов в производство боеприпасов калибра 155 миллиметров.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Meeting of NATO Ministers of Defense to be held in February
Версия на азербайджанском языке Gələn ay NATO müdafiə nazirlərinin toplantısı keçiriləcək

Экслюзивные новости

Политолог: Мир между Баку и Ереваном устранит возможность использования ситуации третьими странами
Политолог: Мир между Баку и Ереваном устранит возможность использования ситуации третьими странами
23 января 2024 г. 14:29
Депутат ПАСЕ: Ассамблея не выиграет от оспаривания полномочий азербайджанской делегации
Депутат ПАСЕ: Ассамблея не выиграет от оспаривания полномочий азербайджанской делегации
23 января 2024 г. 14:08
Пакистанский эксперт: Франция создает преграды своими действиями нормализации между Баку и Ереваном
Пакистанский эксперт: Франция создает преграды своими действиями нормализации между Баку и Ереваном
23 января 2024 г. 12:46
Польский политолог: Азербайджан разделяет цели экологической повестки Европы
Польский политолог: Азербайджан разделяет цели экологической повестки Европы
22 января 2024 г. 14:18
Евгений Михайлов : Успехи Азербайджана раздражают некоторых в ЕС и на Западе
Евгений Михайлов : Успехи Азербайджана раздражают некоторых в ЕС и на Западе
19 января 2024 г. 17:15
Экс-министр: COP - важный инструмент международного сообщества для решения климатических проблем
Экс-министр: COP - важный инструмент международного сообщества для решения климатических проблем
19 января 2024 г. 16:13
Эксперт о возможности достижения мира между Баку и Ереваном без посредников
Эксперт о возможности достижения мира между Баку и Ереваном без посредников
19 января 2024 г. 14:22
Президент Генассамблеи ООН: Приветствую процесс нормализации между Баку и Ереваном
Президент Генассамблеи ООН: Приветствую процесс нормализации между Баку и Ереваном
18 января 2024 г. 18:33
Президент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане
ФотоПрезидент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане
18 января 2024 г. 16:55
В Азербайджане в прошлом году самая высокая температура была зафиксирована в Джульфе
В Азербайджане в прошлом году самая высокая температура была зафиксирована в Джульфе
18 января 2024 г. 13:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi