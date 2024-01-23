Встреча глав оборонных ведомств стран НАТО состоится в феврале

В феврале главы оборонных ведомств стран НАТО рассмотрят вопрос о наращивании военного производства.

В феврале главы оборонных ведомств стран НАТО рассмотрят вопрос о наращивании военного производства.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Я буду обсуждать наращивание военного производства сегодня на заседании Североатлантического совета на уровне постпредов. Кроме того, министры обороны стран-союзниц обсудят эту тему в следующем месяце", - сказал он.

Генсек НАТО анонсировал также масштабные инвестиции альянса в размере 1,2 миллиарда долларов в производство боеприпасов калибра 155 миллиметров.