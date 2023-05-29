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Встреча глав МИД Швеции и Турции 1 июня не состоится

Встреча глав МИД Швеции и Турции 1 июня не состоится Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу не будет участвовать в совещании глав МИД стран НАТО в Осло 1 июня, поэтому его встреча со шведским коллегой Тобиасом Билльстрёмом там не состоится, тем не менее стороны нацелены провести переговоры в ближай
Другие страны
29 мая 2023 г. 17:01
Встреча глав МИД Швеции и Турции 1 июня не состоится

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу не будет участвовать в совещании глав МИД стран НАТО в Осло 1 июня, поэтому его встреча со шведским коллегой Тобиасом Билльстрёмом там не состоится, тем не менее стороны нацелены провести переговоры в ближайшее время.

Как передает Report, об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя шведского министра.

"Нам сообщили, что министр иностранных дел Турции не приедет, поэтому встречи не будет", - сказал он, добавив, что встреча произойдет скоро.

Ранее Билльстрём заявил телеканалу STV о том, что 1 июня встретится в Осло с главой МИД Турции и обсудит вопрос вступления его страны в НАТО.

В марте президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может ратифицировать заявку на членство Швеции в НАТО, поскольку Стокгольм отказывается экстрадировать 120 лиц, подозреваемых турецкими властями в террористической деятельности.

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Версия на английском языке Meeting of Swedish, Turkish FMs on June 1 won’t take place

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