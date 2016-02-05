Встреча глав МИД "нормандской четверки" запланирована на 13 февраля в Мюнхене

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Встреча министров иностранных дел стран "нормандской четверки" запланирована на 13 февраля в Мюнхене.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

"Есть планы организовать эту встречу 13 февраля. Сейчас мы обсуждаем временные рамки и повестку дня. Если согласуем, то проведем в Мюнхене", - сказал он.

Отмечается, что встреча министров состоится "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности.