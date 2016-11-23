Встреча глав МИД "нормандской четверки" пройдет 29 ноября в Минске

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Франция и ФРГ готовят встречу министров стран "нормандской четверки" 29 ноября в Минске.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая в Бундестаге.

"Мы с моим французским коллегой (Жан-Марком) Эйро на прошлой неделе предложили российскому и украинскому коллегам вновь встретиться во вторник на следующей неделе в Минске", - отметил он.

Глава МИД ФРГ убежден, что Россия и Украина должны сделать существенные шаги для нормализации ситуации в Донбассе.

"Обе стороны должны наконец-то внести видимый вклад в долгосрочное урегулирование конфликта на Украине", - сказал он, выступая в Бундестаге.