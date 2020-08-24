О нас
Report Georgia

Встреча глав МИД "нормандской четверки" может пройти в сентябре

Встреча глав МИД "нормандской четверки" может пройти в сентябре В ходе встречи могут обсуждаться "формула Штайнмайера", вопрос проведения выборов в Донбассе, а также процесс передачи полномочий на границе
Другие страны
24 августа 2020 г. 14:54
Встреча глав МИД нормандской четверки может пройти в сентябре
0 : 00
0 : 00

Встреча министров иностранных дел стран-участниц нормандского формата может состояться в сентябре.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас.  

"Для того чтобы мы встретились в нормандском формате в сентябре на уровне министров иностранных дел, все привлеченные стороны понимают, что нам нужно встретиться не для того, чтобы повторить то, что было достигнуто на Парижском саммите, но говорить о том, каким образом реализуются эти решения», — сказал он на пресс-конференции после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве.

Маас добавил, что в ходе встречи могут обсуждаться "формула Штайнмайера", вопрос проведения выборов в Донбассе, а также процесс передачи полномочий на границе.

В "Нормандскую четверку" по урегулированию ситуации в Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры "Нормандской четверки" согласовали меры по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Normandiya dördlüyü" XİN başçılarının görüşü keçirilə bilər

Новости партнеров

Самое важное

Взят в плен командир диверсионно-разведывательной группы ВС Армении
Взят в плен командир диверсионно-разведывательной группы ВС Армении
23 августа 2020 г. 21:21
Ильхам Алиев отправил письмо Эрдогану
Ильхам Алиев отправил письмо Эрдогану
22 августа 2020 г. 18:42
Умайра Тагиева: Нынешний август сильно отличается от жаркого и сухого
Умайра Тагиева: Нынешний август сильно отличается от жаркого и сухого
20 августа 2020 г. 18:00
Задержаны глава ИВ, заместитель и заведующий отделом
ФотоЗадержаны глава ИВ, заместитель и заведующий отделом
19 августа 2020 г. 15:30

Последние новости

16:24
Президент: В некоторых регионах предпринимателей притесняют Бизнес
15:55
Температура в Баку была на 6-7 градусов ниже климатической нормы Экология
15:54
Жертвами двух взрывов на юге Филиппин стали 13 человекОБНОВЛЕНО Другие страны
15:49
Компания Standard Insurance объявлена банкротом Финансы
15:34
Ильхам Алиев: Наша экономика должна сохранять устойчивость Финансы
15:32
ФотоВидеоНачалась реконструкция железнодорожной линии Гюздек-Гарадаг Инфраструктура
15:23
Президент дал поручения новым главам ИВ Внутренняя политика
15:07
ВидеоУченые впервые вырастили живое микросердце Наука и образование
15:05
Генпрокуратура: Следствие по делу в отношении племянника депутата продолжается Происшествия
15:02
Глава “Günay Sığorta” покинул свой пост  Финансы
14:57
Президент Азербайджана наградил Фикрета Годжу Внутренняя политика
14:54
Встреча глав МИД "нормандской четверки" может пройти в сентябре Другие страны
14:46
Еще одна страна отменила карантин для туристов Туризм
14:41
Фото“Бактелеком” предоставляет мультимедийные услуги жителям нового жилого массива ИКТ
14:39
Ильхам Алиев: Беспокоящие людей проблемы должны найти решение Внутренняя политика
Вся новостная лента