Встреча глав МИД "нормандской четверки" может пройти в сентябре

В ходе встречи могут обсуждаться "формула Штайнмайера", вопрос проведения выборов в Донбассе, а также процесс передачи полномочий на границе

Встреча министров иностранных дел стран-участниц нормандского формата может состояться в сентябре.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

"Для того чтобы мы встретились в нормандском формате в сентябре на уровне министров иностранных дел, все привлеченные стороны понимают, что нам нужно встретиться не для того, чтобы повторить то, что было достигнуто на Парижском саммите, но говорить о том, каким образом реализуются эти решения», — сказал он на пресс-конференции после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве.

Маас добавил, что в ходе встречи могут обсуждаться "формула Штайнмайера", вопрос проведения выборов в Донбассе, а также процесс передачи полномочий на границе.

В "Нормандскую четверку" по урегулированию ситуации в Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры "Нормандской четверки" согласовали меры по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года.