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Встреча глав МИД G7 в Вангельсе пройдет при повышенных мерах безопасности

Встреча глав МИД G7 в Вангельсе пройдет при повышенных мерах безопасности Встреча министров иностранных дел стран Группы семи (G7), которая состоится 12-14 мая в коммуне Вангельс (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) на севере Германии, будет проходить при повышенных мерах безопасности.
Другие страны
11 мая 2022 г. 09:47
Встреча глав МИД G7 в Вангельсе пройдет при повышенных мерах безопасности

Встреча министров иностранных дел стран Группы семи (G7), которая состоится 12-14 мая в коммуне Вангельс (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) на севере Германии, будет проходить при повышенных мерах безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило агентство DPA.

По его информации, полиция готовится к масштабной операции. План, как пишет DPA, аналогичен тому, что действовал во время встречи глав МИД "семерки" в Любеке в 2015 году. Безопасность там обеспечивали порядка 3,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов со всей страны.

В этом году территория вокруг отеля в районе Вайсенхаус, где пройдут переговоры, будет полностью перекрыта. Дронам также запрещено летать над указанной территорией. При этом никаких демонстраций в преддверии министерской встречи G7 компетентными органами зарегистрировано не было.

В настоящее время Германия председательствует в Группе семи. Встреча глав МИД состоится в коммуне Вангельс, расположенной на берегу Балтийского моря. Сами переговоры пройдут в замке Вайсенхаус, который в 2015 году был перестроен в гостиницу. Как ожидается, центральной темой обсуждения станет ситуация на Украине. Также министры планируют рассмотреть вопросы изменения климата и пандемию.

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