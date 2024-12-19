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Встреча глав Генштабов НАТО состоится 15-16 января следующего года

Встреча глав Генштабов НАТО состоится 15-16 января следующего года Встреча военного комитета НАТО на уровне глав Генштабов состоится 15-16 января 2025 года.
Другие страны
19 декабря 2024 г. 16:14
Встреча глав Генштабов НАТО состоится 15-16 января следующего года

Встреча военного комитета НАТО на уровне глав Генштабов состоится 15-16 января 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в пресс-службе НАТО.

Встреча будет проведены в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

"Начальники Генштабов стран НАТО встретятся с более чем 20 своими коллегами из стран-партнеров альянса. Заседание пройдет под председательством адмирала Роба Бауэра", - указывается в документе.

Планируется обсудить коллективную оборону и сдерживание, поддержку Украины, сотрудничество с Глобальным Югом.

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Версия на английском языке NATO Chiefs of Staff meeting to take place on January 15-16 next year
Версия на азербайджанском языке NATO Baş Qərargah rəislərinin görüşü gələn il yanvarın 15-16-da keçiriləcək

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