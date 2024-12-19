Встреча глав Генштабов НАТО состоится 15-16 января следующего года

Встреча военного комитета НАТО на уровне глав Генштабов состоится 15-16 января 2025 года.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в пресс-службе НАТО.
Встреча будет проведены в штаб-квартире альянса в Брюсселе.
"Начальники Генштабов стран НАТО встретятся с более чем 20 своими коллегами из стран-партнеров альянса. Заседание пройдет под председательством адмирала Роба Бауэра", - указывается в документе.
Планируется обсудить коллективную оборону и сдерживание, поддержку Украины, сотрудничество с Глобальным Югом.