Встреча Блинкена с Лавровым по-прежнему планируется

Планы проведения очной встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена по-прежнему остаются в силе, невзирая на нынешнее развитие событий вокруг Украины.

Планы проведения очной встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена по-прежнему остаются в силе, невзирая на нынешнее развитие событий вокруг Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава американского внешнеполитического ведомства сообщил в вышедшем в эфир в воскресенье интервью телеканалу CNN.

Блинкен напомнил, что инициативу организации этих переговоров выдвинула американская сторона. "Он (Лавров – ред.) ответил и сказал: "Да, давайте встретимся". И мы ответили, что встреча состоится, если вы (россияне – ред.) до этого не вторгнетесь на Украину", - заявил шеф американской дипломатии.

"В настоящее время эта встреча остается (в графике)", - подтвердил Блинкен. "Следите за развитием событий в следующие несколько дней", - добавил он.