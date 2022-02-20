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Встреча Блинкена с Лавровым по-прежнему планируется

Встреча Блинкена с Лавровым по-прежнему планируется Планы проведения очной встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена по-прежнему остаются в силе, невзирая на нынешнее развитие событий вокруг Украины.
Другие страны
20 февраля 2022 г. 19:27
Встреча Блинкена с Лавровым по-прежнему планируется

Планы проведения очной встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена по-прежнему остаются в силе, невзирая на нынешнее развитие событий вокруг Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава американского внешнеполитического ведомства сообщил в вышедшем в эфир в воскресенье интервью телеканалу CNN.

Блинкен напомнил, что инициативу организации этих переговоров выдвинула американская сторона. "Он (Лавров – ред.) ответил и сказал: "Да, давайте встретимся". И мы ответили, что встреча состоится, если вы (россияне – ред.) до этого не вторгнетесь на Украину", - заявил шеф американской дипломатии.

"В настоящее время эта встреча остается (в графике)", - подтвердил Блинкен. "Следите за развитием событий в следующие несколько дней", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ dövlət katibi Lavrovla görüşmək planlarını təsdiqləyib

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