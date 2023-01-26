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Вспышка неизвестной болезни в Кот-д'Ивуаре привела к гибели более 10 детей

Вспышка неизвестной болезни в Кот-д'Ивуаре привела к гибели более 10 детей По меньшей мере 12 детей умерли за последние два месяца в одной из деревень центральной части Кот-д'Ивуара от неустановленной болезни.
Другие страны
26 января 2023 г. 22:20
Вспышка неизвестной болезни в Кот-д'Ивуаре привела к гибели более 10 детей

По меньшей мере 12 детей умерли за последние два месяца в одной из деревень центральной части Кот-д'Ивуара от неустановленной болезни.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France Presse со ссылкой на представителей местной общины.

Возраст умерших в деревне Кпо-Каханкро составляет от одного года до восьми лет, заявил председатель сельского молодежного объединения Пол Куасси. По его словам, заболевшие дети впадают в оцепенение, которое сопровождается рвотой.

Специалисты посетили деревню в декабре 2022 года, когда умерли первые заболевшие. Анализы взятых у них для образцов тканей пока не дали ученым возможность установить причину заболевания.

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Версия на азербайджанском языке Kot-d'İvuarda naməlum xəstəlik 10-dan çox uşağın ölümünə səbəb olub

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