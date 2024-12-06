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Вспышка инфекции кровотока в Мехико привела к гибели 13 детей

Вспышка инфекции кровотока в Мехико привела к гибели 13 детей В результате вспышки инфекции кровотока в четырех больницах штата Мехико были заражены 20 пациентов в возрасте до 14 лет, из которых 13 умерли.
Другие страны
6 декабря 2024 г. 05:08
Вспышка инфекции кровотока в Мехико привела к гибели 13 детей

В результате вспышки инфекции кровотока в четырех больницах штата Мехико были заражены 20 пациентов в возрасте до 14 лет, из которых 13 умерли.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство здравоохранения Мексики.

"Главное управление эпидемиологии сообщает о выявлении и оказании помощи в случае вспышки инфекции кровотока, <…> связанной с возможным заражением парентерального питания или средств для его применения в четырех медицинских учреждениях штата Мехико", - говорится в заявлении ведомства. Там добавили, что речь идет о трех государственных и одной частной клинике.

"Из 20 выявленных случаев зарегистрировано 13 смертей пациентов, имевших сопутствующие заболевания. Семь пациентов госпитализированы и получают постоянную и своевременную медицинскую помощь от служб здравоохранения штата Мехико", - отметили в Минздраве.

"По предварительным данным, эта вспышка связана с растворами для внутривенного парентерального питания или с расходными материалами, используемыми для их применения, которые могли быть заражены", - говорится в заявлении.

Отмечается, что "первоначальное расследование указывает на возможное загрязнение растворов компании SAFE".

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