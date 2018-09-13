Вспышка холеры на юге Нигера унесла жизни 55 человек

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Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Вспышка эпидемии холеры зафиксирована в провинции Маради на юге Нигера, жертвами уже стали 55 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ) в западной и центральной Африке.

Согласно заявлению УКГВ, в период с 5 июля по 10 сентября 2018 года было зафиксировано 2 тысячи 752 случая заболевания холерой, 55 из них привели к летальному исходу.

В Управлении уточнили, что большинство заболевших (55,6%) - женщины.