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Вспышка COVID-19 серьезно ударила по экономике Китая

Вспышка COVID-19 серьезно ударила по экономике Китая Всплеск случаев заболевания COVID-19 и последовавшее введение жестких карантинных мер в крупных городах Китая привели к значительному падению многих экономических показателей страны.
Другие страны
16 мая 2022 г. 14:50
Вспышка COVID-19 серьезно ударила по экономике Китая

Всплеск случаев заболевания COVID-19 и последовавшее введение жестких карантинных мер в крупных городах Китая привели к значительному падению многих экономических показателей страны.

Как передает Report, Национальное бюро статистики страны, сообщило о том, что розничные продажи по итогам апреля упали на 11,1% по сравнению с прошлым годом. Это самое серьезное падение с марта 2020 года, то есть с первой волны распространения COVID-19, и почти вдвое хуже прогнозов аналитиков, ожидавших, что падение розничного сектора составит 6,1%.

Индекс потребительских цен вырос на 2,1% по сравнению с апрелем 2021 года и на 0,4% по сравнению с мартом нынешнего года. При этом рост цен ускорился за этот месяц на 0,6%.

Промышленное производство Китая пострадало от закрытия заводов, оказавшихся в зонах локдаунов, и из-за перебоев в цепочках поставок. Объем производства в стране упал на 2,9% — также самое серьезное падение с весны 2020 года.

Серьезно пострадал и рынок труда: уровень безработицы (речь только о городских районах) по итогам апреля достиг 6,1% — худший показатель с февраля 2020 года.

Наконец, COVID-ограничения нанесли тяжелый удар по китайскому рынку недвижимости, который и так лихорадит с осени прошлого года. Продажи недвижимости в Китае по итогам апреля рухнули на 46,6% по сравнению с прошлым годом — это самое серьезное падение рынка с августа 2006 года.

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