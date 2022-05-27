Вследствие военных действий РФ в Украине погиб 241 ребенок

Вследствие военных действий Российской Федерации в Украине погиб 241 ребенок.

Вследствие военных действий Российской Федерации в Украине погиб 241 ребенок.

Как передаёт Report со ссылкой на Укринформ, об этом Офис генерального прокурора сообщает в Телеграме со ссылкой на данные ювенальных прокуроров.

«По состоянию на утро 27 мая 2022 года более 679 детей пострадали в Украине вследствие полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 241 ребенок погиб и свыше 438 ранены», - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно захваченных и освобожденных территориях.

Согласно полученным ювенальным прокурорам данным, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 151, Киевской - 116, Харьковской - 108, Черниговской - 68, Луганской - 50, Херсонской - 49, Николаевской - 45, Запорожской - 28, Сумской - 17, Житомирской - 15 и в г. Киеве – 16.