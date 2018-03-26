Вслед за США десятки стран ЕС и Канада объявили о выдворении российских дипломатов

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Вслед за США, ряд стран ЕС и Канада решили выдворить российских дипломатов в связи с делом об отравлении российского экс-шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании. Как сообщает Report ссылаясь на Газету.ру, всего 106 российских дипломатов по всему миру в течении недели должны будут покинуть свои рабочие места. Помимо прочего еще, 12 дипломатов будут высланы из российской миссии при ООН.

По словам председателя Евросовета Дональда Туска, из-за «дела Скрипаля» российские дипломаты покинут в общей сложности 14 европейских государств.

«Сегодня 14 стран-членов ЕС решили выслать российских дипломатов в качестве прямых мер после состоявшегося на прошлой неделе заседания Совета Европы касательно атаки в Солсбери», — написал он в твиттере. Кроме того, Туск не исключил дополнительные меры, включая дальнейшие высылки.

Канада единственная страна вне ЕС, присоединившаяся к высылке российских дипломатов.

Полный список стран, которые высылают российских дипломатов с связи с обвинениями в отравлении Сергея Скрипаля:

Великобритания — 23 дипломата; США — 48 сотрудника дипломатической миссии и 12 сотрудников миссии ООН; Украина — 13 дипломатов; Франция — 4 дипломата; Польша — 4 дипломата; Канада — 4 сотрудника посольства и генконсульства; Литва — 3 дипломата, в том числе двое военных атташе; Дания — 2 дипломата; Италия — 2 дипломата; Нидерланды — 2 дипломата; Германия — 4 дипломата; Чехия — 3 дипломата; Эстония — военный атташе; Латвия — 1 дипломат и 1 сотрудника «Аэрофлота»; Финляндия — 1 дипломат; Румыния — 1 дипломат; Хорватия — 1 дипломат.

Напомним, сегодня американская администрация объявила о мерах в отношении России в связи с «делом Скрипаля»: из Вашингтона и Нью-Йорка будут высланы 60 российских дипломатов, которых обвиняют в связях с разведкой. Кроме того, США намерены закрыть российское консульство в Сиэтле.