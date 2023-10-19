Вслед за Менендесом еще один проармянский политик ушел в отставку на фоне скандала

В Норвегии имя бывшего министра иностранных дел Анникен Хюитфельдт продолжает фигурировать в скандале, связанном с незаконной продажей акций оружейной компании Kongsberg Gruppen.
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В свою очередь премьер-министр королевства Йонас Гар Стере заявил, что считает отставку Хюитфельдт оправданным действием.
Анникен Хюитфельдт же признала, что ее муж Ола Петтер Флем незаконно покупал и продавал акции оружейной компании Kongsberg Gruppen.
По ее словам, она не знала об инвестиционной деятельности своего мужа: "Я глубоко сожалею, что допустила ошибки, связанные с нарушением принципа беспристрастности".
Однако скандал сильно сказался на результатах региональных выборов, которые прошли в Норвегии 11 сентября. Правящая Рабочая партия Норвегии, членом которой является Хюитфельдт, впервые за 99 лет проиграла правоцентристской оппозиции.
Отметим, Анникен Хюитфельдт была также известна своей проармянской позицией. В 2022 году в ходе переговоров со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном в рамках визита в Армению Хюитфельдт выдвинула против азербайджанской стороны ряд необоснованных обвинений. Она в том числе утверждала, что армянские жители Карабаха после 44-дневной Отечественной войны якобы столкнулись с "гуманитарным кризисом".
Таким образом, Хюитфельдт стала очередным проармянским политиком, ушедшим в отставку на фоне скандала с обвинениями в незаконной деятельности и злоупотреблении полномочиями.
Ранее аналогичным образом председатель комитета по иностранным делам Конгресса США, проармянский сенатор Боб Менендес ушел в отставку по обвинению в злоупотреблении полномочиями.