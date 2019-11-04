Вслед за ЕС ряд стран продлили санкции против России

Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению Евросоюза о продлении на полгода индивидуальных санкций в отношении 170 физических и 44 юридических лиц России и Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Страны - кандидаты [на вступление в ЕС] Черногория и Албания, страна - член Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединяются к этому решению [Евросоюза]. Они обеспечат соответствие национальной политики этому решению. Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - отмечается в нем.

В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС.