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Всеобщие выборы в Ливии пройдут до середины марта 2024 года

Всеобщие выборы в Ливии пройдут до середины марта 2024 года Парламентские и президентские выборы в Ливии должны быть проведены не позже середины марта следующего года.
Другие страны
2 июля 2023 г. 23:53
Всеобщие выборы в Ливии пройдут до середины марта 2024 года

Парламентские и президентские выборы в Ливии должны быть проведены не позже середины марта следующего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Высшего государственного совета (ВГС) Ливии Халед аль-Мишри.

"Крайним сроком проведения выборов в стране является середина марта", - указал аль-Мишри, слова которого привел телеканал Al-Hadath.

В конце мая объединенный комитет "шесть плюс шесть", в состав которого входили представители ВГС и Палаты представителей (парламента), достиг консенсуса по срокам проведения всеобщих выборов в стране. Тогда комитет заявил, что парламентские выборы будут проведены в декабре нынешнего года, а президентские - в январе 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке Liviyada ümumi seçkilər 2024-cü ilin martına qədər keçirilə bilər

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