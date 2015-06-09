Всеобщая забастовка парализовала транспортное сообщение в Аргентине

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Всеобщая забастовка, объявленная во вторник аргентинскими профсоюзами, серьезно осложнила ситуацию с транспортным сообщением в стране.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, приостановлена работа двух крупнейших аэропортов авиаузла Буэнос-Айреса. По сообщению местного портала La Nacion, все авиарейсы в столицу Аргентины перенаправляются в другие аэропорты страны.

Забастовка охватила все виды транспорта - наземный, воздушный и морской. Главным требованием бастующих является увеличение зарплаты в связи с высокой инфляцией в стране. Протест проходит в разгар кампании перед всеобщими выборами, намеченными на 25 октября.

Основные магистрали Буэнос-Айреса перекрыты с раннего утра. Организаторы забастовки пообещали властям не только парализовать транспортное сообщение, но и дать таким образом сигнал будущему правительству, продемонстрировав свою силу.

Это уже пятая подобная забастовка с момента прихода президента Кристины Фернандес к власти в 2007 году и вторая за последние 2,5 месяца.