Всемирный банк заморозил проекты по Афганистану на сумму в $600 млн

Всемирный банк (ВБ) приостановил проекты в Афганистане на сумму 600 млн долларов США.

Всемирный банк (ВБ) приостановил проекты в Афганистане на сумму 600 млн долларов США.

Как передает Report, реакция банка стала ответом на решение временного правительства талибов ограничить доступ девочек к обучению в средней школе и лицеях.

"Банк приостанавливает четыре проекта в Афганистане на сумму 600 млн долларов. Речь идет о проектах, связанных со сферами образования, здравоохранения и сельского хозяйства", - говорится в сообщении ВБ.

Министерство образования временного правительства движения "Талибан" 23 марта объявило, что начальные классы будут открыты для девочек, однако решение по системе среднего образования не принято.

В ведомстве заявили также о планах разработать школьную форму, которая "будет соответствовать культурным и религиозным традициям страны".