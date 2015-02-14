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    Всемирный банк выделит Украине около 2 млрд. долларов

    Помощь будет направлена на защиту бедных слоев населения и поддержку наиболее важных реформ

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Всемирный банк объявил о намерении в 2015 году предоставить Украине посредством различных финансовых инструменты около 2 млрд. долларов США. Как сообщает Report, эта помощь будет направлена на защиту бедных слоев населения, на поддержку наиболее важных реформ, в частности в газовом и банковском секторах, а также на борьбу с коррупцией и улучшение системы управления и условий ведения бизнеса.

    Глава Всемирного банка Джим Ен Ким выразил надежду, что новые договоренности в Минске и соглашение Киева с Международным валютным фондом проложат путь к более стабильному экономическому развитию в интересах украинского народа.

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