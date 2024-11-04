Всемирный банк выделит Украине еще около $600 млн

Украина подписала со Всемирным банком соглашения на сумму почти 600 млн долларов, которые будут выделены в рамках новой программы финансовой поддержки.

Украина подписала со Всемирным банком соглашения на сумму почти 600 млн долларов, которые будут выделены в рамках новой программы финансовой поддержки.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

По словам премьера, о начале программы договорились во время встреч на Spring Meetings в Вашингтоне в апреле. А сегодня, 4 ноября, соответствующие соглашения с Всемирным банком подписали министерства финансов и экономики Украины.

Речь идет о новом проекте "Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство" (RISE), который направлен на поддержку малого и среднего бизнеса, зеленый переход, улучшение бизнес-среды, цифровизацию и содействие выходу на новые рынки, говорится в сообщении.

Отмечается, что проект рассчитан до 2027 года, а общая запланированная сумма программы - более 1 млрд долларов.