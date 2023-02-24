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Всемирный банк выделит Украине $2,5 млрд в виде грантов

Всемирный банк выделит Украине $2,5 млрд в виде грантов Всемирный банк (ВБ) направит Киеву $2,5 млрд грантовой помощи.
Другие страны
24 февраля 2023 г. 23:15
Всемирный банк выделит Украине $2,5 млрд в виде грантов

Всемирный банк (ВБ) направит Киеву $2,5 млрд грантовой помощи.

Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном пресс-службой организации.

"Группа Всемирного банка сегодня объявляет о выделении Украине дополнительного грантового финансирования на $2,5 млрд. Этот грант обеспечит прямую поддержку бюджета Украины", - говорится в документе.

В нем отмечается, что средства были предоставлены Агентством США по международному развитию. "Они будут переданы правительству Украины после соответствующей проверки ВБ подходящих статей расходов", - отмечается в пресс-релизе. Деньги должны быть направлены на содействие осуществлению основных государственных функций и услуг.

Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас заявил, что слова которого приводит пресс-служба организации, с начала специальной военной операции РФ на Украине ВБ "мобилизовал 20,6 млрд долларов на поддержку Украины". "Мы продолжим поддерживать народ Украины посредством срочных проектов ее восстановления и координации с украинским правительством усилий по реконструкции", - подчеркнул Мэлпас.

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