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Всемирный банк выделит Украине $100 млн для борьбы с COVID-19

Всемирный банк выделит Украине $100 млн для борьбы с COVID-19 Всемирный банк и Минздрав Украины готовят совместный проект стоимостью 100 млн долларов США для закупки вакцин от COVID-19 и оборудования для больниц.
Другие страны
27 ноября 2020 г. 07:08
Всемирный банк выделит Украине $100 млн для борьбы с COVID-19

Всемирный банк и Минздрав Украины готовят совместный проект стоимостью 100 млн долларов США для закупки вакцин от COVID-19 и оборудования для больниц.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг на брифинге сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

"Минздрав совместно со Всемирным банком запускает проект стоимостью почти 100 млн долларов США. Мы прорабатываем все документы. Прежде всего эти средства будут направлены на закупку вакцин от COVID-19, а также диагностического и лабораторного оборудования для медучреждений", - рассказала Шаталова.

Кроме этой суммы, по ее словам, идет завершение еще одного общего со Всемирным банком проекта стоимостью более 200 млн долларов США "Улучшение здравоохранения на службе у людей". Шаталова отметила, что Всемирный банк совместно с Минздравом "уже реализовал полноценную реконструкцию 102 амбулаторий семейной практики".

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Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı Ukraynaya 100 milyon dollar ayıracaq

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