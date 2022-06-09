Всемирный банк выделит Украине 1,5 млрд долларов для оплаты заработной платы бюджетникам.
Как передает Report, об этом сообщается на сайте Минфина Украины.
"9 июня министр финансов Украины Сергей Марченко и Региональный директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Аруп Банерджи подписали Соглашение о ссуде с Международным банком реконструкции и развития и Соглашение о финансировании с Международной ассоциацией развития Проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине", - говорится в сообщении.
Размер ссуды составляет почти 1,5 млрд долларов. По словам Марченко, эти деньги "позволят Украине усилить финансирование для работников бюджетной сферы, а также обеспечивать устойчивое государственное управление".