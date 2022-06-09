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Всемирный банк выделит Украине 1,5 млрд долларов

Всемирный банк выделит Украине 1,5 млрд долларов Всемирный банк выделит Украине 1,5 млрд долларов для оплаты заработной платы бюджетникам.
Другие страны
9 июня 2022 г. 20:42
Всемирный банк выделит Украине 1,5 млрд долларов

Всемирный банк выделит Украине 1,5 млрд долларов для оплаты заработной платы бюджетникам.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Минфина Украины.

"9 июня министр финансов Украины Сергей Марченко и Региональный директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Аруп Банерджи подписали Соглашение о ссуде с Международным банком реконструкции и развития и Соглашение о финансировании с Международной ассоциацией развития Проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине", - говорится в сообщении.

Размер ссуды составляет почти 1,5 млрд долларов. По словам Марченко, эти деньги "позволят Украине усилить финансирование для работников бюджетной сферы, а также обеспечивать устойчивое государственное управление".

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