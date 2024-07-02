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Всемирный банк выделил Замбии более $200 млн на борьбу с засухой

Всемирный банк выделил Замбии более $200 млн на борьбу с засухой Всемирный банк утвердил выделение Замбии гранта на сумму 208 млн долларов на борьбу с последствиями засухи.
Другие страны
2 июля 2024 г. 20:57
Всемирный банк выделил Замбии более $200 млн на борьбу с засухой

Всемирный банк утвердил выделение Замбии гранта на сумму 208 млн долларов на борьбу с последствиями засухи.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщило Министерство финансов африканской страны.

"Выделяемые финансовые средства пойдут в том числе на поддержку в течение предстоящих 12 месяцев 1,6 млн домохозяйств в 84 пострадавших от засухи районах", - сказали в ведомстве.

В минувшем месяце по просьбе правительства Замбии Международный валютный фонд увеличил для страны кредитную линию с 1,3 млрд до 1,7 млрд долларов.

В феврале в Замбии был объявлен режим национального бедствия в связи с засухой, которая затронула и другие страны на юге Африки, в первую очередь Зимбабве и Малави.

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