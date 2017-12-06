Всемирный Банк выделил дополнительные 16,9 млн евро на строительство автодороги "Восток-Запад"

Тбилиси. 6 декабря. REPORT.AZ/ Всемирный Банк принял решение о выделении дополнительных средств для расширения автодороги "Восток-Запад".

Как передает грузинское бюро Report со ссылкой на министерство финансов этой страны, Всемирный Банк выделит на эти цели 16,9 млн евро.

По этому поводу был подписан соответствующий документ. За счет этих средств 11 км-е двухполосное дорожное полотно, проходящее через грузинский район Чумателети, будет реконструировано и расширено до четырех полос.

Планируется завершить строительство автодороги к 2020 году.