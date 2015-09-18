​Всемирный банк выделил Беларуси 50 млн. долларов на модернизацию школ

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Совет директоров Всемирного банка (ВБ) в четверг одобрил проект оказания финансового содействия Беларуси в модернизации ее средних школ.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ВБ, который базируется в столице США.

На реализацию данного проекта ВБ намерен предоставить Минску заем в размере 50 млн. долларов. Планируется, что за счет этих средств будут отремонтированы и оснащены физическими, химическими, биологическими лабораториями, а также кабинетами, позволяющими изучать информационные технологии, 120 школ Беларуси.

ВБ работает с Беларусью с 1992 года. За это время республика получила доступ к кредитным ресурсам организации в размере 1,48 млрд. долларов. Кроме того, ей были предоставлены гранты на сумму 28 млн. долларов.