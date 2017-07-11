Всемирный банк: война обошлась Сирии в $226 млрд

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Аналитики Всемирного банка подготовили доклад о ситуации в Сирии.

Как передает Report, они посчитали ущерб, который нанесла стране война.

Военные действия, которые начались в САР с 2011 года, нанесли экономике страны ущерб в размере $226 млрд.

"Разрушение социально-экономических связей нанесло стране больший ущерб, чем разрушение инфраструктуры", - считают аналитики Всемирного банка.

Ранее сообщалось, что до войны ВВП Сирии составлял $60,2 млрд, а теперь этот показатель не превышает $24 млрд.