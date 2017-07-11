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    Всемирный банк: война обошлась Сирии в $226 млрд

    Разрушение социально-экономических связей нанесло стране больший ущерб

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Аналитики Всемирного банка подготовили доклад о ситуации в Сирии.

    Как передает Report, они посчитали ущерб, который нанесла стране война.

    Военные действия, которые начались в САР с 2011 года, нанесли экономике страны ущерб в размере $226 млрд.

    "Разрушение социально-экономических связей нанесло стране больший ущерб, чем разрушение инфраструктуры", - считают аналитики Всемирного банка.

    Ранее сообщалось, что до войны ВВП Сирии составлял $60,2 млрд, а теперь этот показатель не превышает $24 млрд.

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