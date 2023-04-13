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Всемирный банк: Украине понадобится дополнительно $11 млрд на ключевые расходы

Всемирный банк: Украине понадобится дополнительно $11 млрд на ключевые расходы Украина в 2023 году будет нуждаться дополнительно в $11 млрд на ключевые экономические расходы.
Другие страны
13 апреля 2023 г. 05:13
Всемирный банк: Украине понадобится дополнительно $11 млрд на ключевые расходы

Украина в 2023 году будет нуждаться дополнительно в $11 млрд на ключевые экономические расходы.

Как передает Report, об этом заявил президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас.

"По нашим оценкам, в 2023 году страна столкнется с дополнительным дефицитом финансирования в размере $11 млрд, необходимого для покрытия критических важных экономических и капитальных расходов", - сказал он.

По словам Мэлпаса, организация смогла мобилизовать более $23 млрд для Украины в рамках "экстренного финансирования". Как добавил глава Всемирного банка, $20 млрд из этой суммы уже распределены.

При этом, указал он, ВБ наладил "надежные механизмы надзора", которые позволяют следить за тем, чтобы выделяемые средства расходовались по назначению.

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