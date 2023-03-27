Всемирный банк считает, что мировую экономику может ждать "потерянное десятилетие"

Долгосрочные темпы роста мировой экономики сократятся к 2030 году до минимальных значений за 30 лет, и ее может ждать "потерянное десятилетие".

Долгосрочные темпы роста мировой экономики сократятся к 2030 году до минимальных значений за 30 лет, и ее может ждать "потерянное десятилетие".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие предупреждения содержатся в обнародованном сегодня докладе Всемирного банка (ВБ).

Как подчеркивают его авторы, "почти все экономические силы, обеспечивавшие прогресс и процветание на протяжении трех последних десятилетий, выдыхаются". "Как следствие, ожидается, что между 2022 и 2030 годами средний потенциальный рост глобального ВВП упадет примерно на треть по сравнению с темпами, которые преобладали в первом десятилетии нынешнего века, - до 2,2% в год. Для развивающихся экономик это падение будет столь же резким - с 6% в год между 2000 и 2010 годами до 4% в год в оставшиеся годы текущего десятилетия. Это падение оказалось бы намного более серьезным в случае глобального финансового кризиса или рецессии", - пишут специалисты ВБ.

Главный экономист Всемирного банка Индермит Гилл подчеркнул, что "мировую экономику, возможно, ждет потерянное десятилетие".

При этом ВБ считает, что темпы роста мирового ВВП возможно увеличить на 0,7 п. п., до среднего ежегодного уровня в 2,9%. Для этого странам нужно выработать "устойчивую политику, ориентированную на рост", отмечает ВБ.