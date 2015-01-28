Всемирный банк призывает мир объединится против эпидемий

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Глава Всемирного банка Джим Ён Ким заявил, что мировое сообщество не готово к новым вспышкам вирусов и эпидемий, наподобие Эболы.

Выступая в Вашингтоне он подчеркнул, что жизненно важно, чтобы правительства, медицинские агентства и корпорации, а также страховые компании работали вместе, создавая систему защиты от вспышек различных вирусов, передает Report со ссылкой на BBC.

Джим Ён Ким также сообщил, что Всемирный банк, Всемирная организация здравоохранения и другие агентства уже начали совместную работу в этом направлении.