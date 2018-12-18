Всемирный банк предоставил Украине кредитные гарантии на $750 млн

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Всемирный банк (ВБ) во вторник предоставил Украине кредитные гарантии на сумму в $750 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном сообщении финансового учреждения.

"Совет директоров ВБ сегодня утвердил предоставление кредитных гарантий Украине на сумму в $750 млн на поддержание важных реформ в банковской сфере, в деле борьбы с коррупцией, управления сельскохозяйственными землями, субсидирования коммунальных услуг, здравоохранения, а также пенсионной реформы", - отмечается в документе. "Ожидается, что гарантии в размере 750 млн долларов помогут Украине привлечь около $1 млрд на международных рынках для финансирования бюджета страны", - указали в ВБ.

В свою очередь украинский лидер Петр Порошенко поприветствовал решение ВБ о предоставлении финансовых гарантий.

"Приветствую решение Совета директоров Всемирного Банка о предоставлении Украине финансовой гарантии на сумму $750 млн", - написал он во вторник на странице в Facebook.

Украинский лидер назвал этот шаг "сигналом твердой поддержки" курса Украины.

"Она будет действовать 10 лет и позволит Украине привлечь международное финансирование на более благоприятных условиях, чем при самостоятельном заимствовании средств на рынке", - пояснили особенности предоставления гарантий в минфине Украины.