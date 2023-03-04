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Всемирный банк оценил ущерб Сирии от землетрясений в примерно $5,1 млрд

Всемирный банк оценил ущерб Сирии от землетрясений в примерно $5,1 млрд Прямой физический ущерб Сирии от землетрясений, произошедших в феврале, составил примерно $5,1 млрд.
Другие страны
4 марта 2023 г. 05:05
Всемирный банк оценил ущерб Сирии от землетрясений в примерно $5,1 млрд

Прямой физический ущерб Сирии от землетрясений, произошедших в феврале, составил примерно $5,1 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в докладе Всемирного банка "Глобальный оперативный отчет об оценке разрушений в Сирии", опубликованном на официальном сайте организации.

"Эти потери усугубляются годами разрушений, страданий и лишений, которые народ Сирии переживал в течение последних лет, - заявил директор Всемирного банка по странам Ближнего Востока Жан-Кристоф Карре. - Катастрофа приведет к снижению деловой активности, что еще больше усугубит перспективы экономического роста Сирии".

При этом в банке заявили, что пока сложно определить реальный масштаб ущерба, а предварительные оценки варьируются от $2,7 млрд до $7,9 млрд, не учитывая косвенные потери экономики.

По данным Всемирного банка, больше всего пострадала провинция Алеппо, на которую пришлось 45% ($2,3 млрд) всех разрушений, а также провинции Идлиб (37% - $1,9 млрд) и Латакия (11% - $549 млн).

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