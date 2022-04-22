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Всемирный банк оценил урон зданиям и инфраструктуре Украины в $60 млрд

Всемирный банк оценил урон зданиям и инфраструктуре Украины в $60 млрд Всемирный банк (ВБ) оценил ущерб зданиям и инфраструктуре Украины в 60 млрд долларов США на фоне боевых действий.
Другие страны
22 апреля 2022 г. 06:14
Всемирный банк оценил урон зданиям и инфраструктуре Украины в $60 млрд

Всемирный банк (ВБ) оценил ущерб зданиям и инфраструктуре Украины в 60 млрд долларов США на фоне боевых действий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент ВБ Дэвид Малпасс в ходе круглого стола, посвященного ситуации в Украине.

"Группа Всемирного банка завершила предварительную оценку физического ущерба. С точки зрения зданий и инфраструктуры он составляет примерно 60 миллиардов долларов США и не включает растущие экономические издержки для экономики Украины", - заявил Малпасс, расшифровка выступления которого приводится на сайте организации.

При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе того же мероприятия выступил с заявлением, что "прямые и непрямые потери из-за военных действий составляют около 560 млрд американских долларов".

В круглом столе также приняли участие президент Украины Владимир Зеленский и директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

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Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı: Ukraynanın infrastrukturuna 60 milyard dollar ziyan dəyib

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