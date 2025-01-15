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Всемирный банк объявил план финансирования Пакистана на $20 млрд

Всемирный банк объявил план финансирования Пакистана на $20 млрд Всемирный банк предоставит Пакистану кредиты на сумму $20 млрд в течение следующего десятилетия.
Другие страны
15 января 2025 г. 18:31
Всемирный банк объявил план финансирования Пакистана на $20 млрд

Всемирный банк предоставит Пакистану кредиты на сумму 20 млрд долларов в течение следующего десятилетия.

Как передает Report со ссылкой на DW, эти средства будут инвестированы в питание, образование и возобновляемые источники энергии с целью стимулирования роста частного сектора.

Пакистан согласился на беспрецедентный десятилетний план сотрудничества с Всемирным банком. В рамках новой программы, названной “Рамочная программа партнерства со страной” (CPF), кредиты на сумму 20 млрд долларов помогут стабилизировать испытывающую трудности экономику.

Предполагается, что CPF начнет приносить результаты к 2026 году, способствуя росту частного сектора и повышению устойчивости к изменениям климата.

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Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı Pakistan üçün 20 milyard dollarlıq maliyyələşdirmə planını açıqlayıb

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