Всемирный банк объявил план финансирования Пакистана на $20 млрд

Всемирный банк предоставит Пакистану кредиты на сумму $20 млрд в течение следующего десятилетия.

Всемирный банк предоставит Пакистану кредиты на сумму 20 млрд долларов в течение следующего десятилетия.

Как передает Report со ссылкой на DW, эти средства будут инвестированы в питание, образование и возобновляемые источники энергии с целью стимулирования роста частного сектора.

Пакистан согласился на беспрецедентный десятилетний план сотрудничества с Всемирным банком. В рамках новой программы, названной “Рамочная программа партнерства со страной” (CPF), кредиты на сумму 20 млрд долларов помогут стабилизировать испытывающую трудности экономику.

Предполагается, что CPF начнет приносить результаты к 2026 году, способствуя росту частного сектора и повышению устойчивости к изменениям климата.