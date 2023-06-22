Всемирный банк объявил о предоставлении Украине помощи на $1,75 млрд

Всемирный банк (ВБ) объявил о предоставлении Украине помощи в размере $1,75 млрд.

Всемирный банк (ВБ) объявил о предоставлении Украине помощи в размере $1,75 млрд.

Как передает Report , об этом говорится в распространенном письменном заявлении ВБ.

В банке отметили, что в пакет помощи входят кредит от самого финучреждения под гарантии Великобритании в размере $500 млн, грант США в размере $1,25 млрд и грант Финляндии в размере $15 млн.

Эти средства пойдут на сферу здравоохранения, образования, выплату пенсий, программы соцпомощи и на зарплату сотрудникам, предоставляющим основные государственные услуги.

С июня 2022 года ВБ уже предоставил Киеву в рамках программы оказания такого рода помощи $19,745 млрд.