Всемирный банк: Неравенство в мире усугубляется

Разница в доходах между жителями богатых и бедных стран продолжает увеличиваться, задолженность наименее развитых государств растет, а попытки изменить данные тенденции пока не дают результатов.

Разница в доходах между жителями богатых и бедных стран продолжает увеличиваться, задолженность наименее развитых государств растет, а попытки изменить данные тенденции пока не дают результатов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас.

"Неравенство усугубляется, - отметил он на онлайн-семинаре, трансляцию которого вели на сайте банка. - Это серьезный вызов. Мы принимаем меры, но тенденция пока не меняется к лучшему". "Средний доход на душу населения в странах с развитой экономикой в 2021 году вырастет на 5%. Но в странах с низким уровнем дохода рост составит только 0,5%. Это десятикратная разница. Это противоположно тому, что требуется для сокращения неравенства. Нам нужно, чтобы средние доходы в бедных странах росли быстрее, чем в богатых. На этом направлении мы движемся назад", - подчеркнул Мэлпас.

Президент ВБ также заострил внимание на том, что совокупный долг бедных стран "вырос на 12% в 2020 году" и достиг 816 млрд долларов США. "Думаю, что это также означает разворот назад в развитии в мире и вызывает озабоченность", - подчеркнул Мэлпас.