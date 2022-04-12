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Всемирный банк готовит Украине пакет помощи на 1,5 млрд долларов

Всемирный банк готовит Украине пакет помощи на 1,5 млрд долларов Всемирный банк (ВБ) готовит для Украины пакет помощи на сумму 1,5 млрд долларов США на поддержку предоставления населению госуслуг. Как передает Report, об этом заявил президент ВБ Дэвид Мэлпас, выступая в Варшавской школе экономики.
Другие страны
12 апреля 2022 г. 16:35
Всемирный банк готовит Украине пакет помощи на 1,5 млрд долларов

Всемирный банк (ВБ) готовит для Украины пакет помощи на сумму 1,5 млрд долларов США на поддержку предоставления населению госуслуг. Как передает Report, об этом заявил президент ВБ Дэвид Мэлпас, выступая в Варшавской школе экономики.

"Рад сообщить, что Всемирный банк готовит перевод на сумму 1,5 млрд долларов для Украины, чтобы поддержать продолжение предоставления основных государственных услуг во время войны. Этому способствовало вчерашнее одобрение странами-донорами и странами-получателями помощи в размере 1 млрд долларов для Украины и 100 млн долларов для Молдовы. Всемирный банк был создан в 1944 году, чтобы помочь Европе восстановиться после Второй мировой войны. Как мы это делали тогда, так мы будем готовы помочь Украине с восстановлением, когда придет время", - сказал Мэлпас.

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Версия на английском языке WB prepares $1.5B aid package for Ukraine

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