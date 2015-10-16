Всемирный банк готов помочь странам-соседям Сирии

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Руководство Всемирного банка сообщило о планах предоставить финансовую помощь граничащим с Сирией странам, которые вынуждены принимать миллионы сирийских беженцев и не справляются с этой нагрузкой, передает Report со ссылкой на "Би-би-си".

В первую очередь помощь планируется направить Ливану и Иордании. Часть средств для этого Всемирный банк рассчитывает привлечь из стран Персидского залива.

По информации банка, некоторые страны уже согласились предоставить средства, и они могут быть выплачены в ближайшие четыре месяца.

Поскольку Ливан и Иордания считаются странами со средним уровнем дохода, правила Всемирного банка не позволяют предоставлять им гранты или дешевые кредиты.

Наибольшее число беженцев из Сирии принимает Турция, однако для экономик Ливана и Иордании прием мигрантов уже стал непосильной нагрузкой.

Число беженцев составляет около 30% населения Ливана и почти 20% населения Иордании.

Между тем, на этой неделе Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что все большее число сирийцев возвращаются из Иордании на родину из-за бедности и ужасных условий проживания.