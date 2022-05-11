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Всемирный банк ежемесячно будет выделять Украине 200 млн долларов

Всемирный банк ежемесячно будет выделять Украине 200 млн долларов Всемирный банк будет ежемесячно предоставлять Украине около 200 млн долларов. Они будут направлены на оплату труда государственных служащих и учителей.
Другие страны
11 мая 2022 г. 20:11
Всемирный банк ежемесячно будет выделять Украине 200 млн долларов

Всемирный банк будет ежемесячно предоставлять Украине около 200 млн долларов. Они будут направлены на оплату труда государственных служащих и учителей.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил заместитель министра финансов Украины Роман Ермолычев.

По словам Ермолычева, Министерство финансов постоянно ищет альтернативные источники финансирования для нужд страны, в том же числе и для поддержки образования.

"Поэтому уже сейчас вместе с другими органами власти готовим совместный со Всемирным банком проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине". Объем объявленной помощи составит 1,5 млрд долларов", - рассказал чиновник.

Проект предусматривает возмещение расходов госбюджета, осуществленных при оплате труда госслужащих и учителей

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Версия на английском языке WB to allocate $200M to Ukraine every month

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