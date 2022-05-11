Всемирный банк ежемесячно будет выделять Украине 200 млн долларов

Всемирный банк будет ежемесячно предоставлять Украине около 200 млн долларов. Они будут направлены на оплату труда государственных служащих и учителей.

Всемирный банк будет ежемесячно предоставлять Украине около 200 млн долларов. Они будут направлены на оплату труда государственных служащих и учителей.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил заместитель министра финансов Украины Роман Ермолычев.

По словам Ермолычева, Министерство финансов постоянно ищет альтернативные источники финансирования для нужд страны, в том же числе и для поддержки образования.

"Поэтому уже сейчас вместе с другими органами власти готовим совместный со Всемирным банком проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине". Объем объявленной помощи составит 1,5 млрд долларов", - рассказал чиновник.

Проект предусматривает возмещение расходов госбюджета, осуществленных при оплате труда госслужащих и учителей