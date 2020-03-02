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Всемирный банк готов помочь странам в борьбе с коронавирусом

​Всемирный банк готов помочь странам в борьбе с коронавирусом

Группа Всемирного банка (Международный валютный фонд и Всемирный банк) готова поддержать страны, экономику которых затронули последствия вспышки коронавируса, говорится в заявлении глав МВФ и ВБ Кристалины Георгиевой и Дэвида Малпасса.

Как передает Report, информацию распространила пресс-служба МВФ.

"МВФ и Группа Всемирного банка готовы помочь нашим странам-членам справиться с человеческой трагедией и экономическим уроном, вызванным вирусом COVID-19. Мы активно взаимодействуем с международными учреждениями и властями страны, уделяя особое внимание бедным странам, где системы здравоохранения являются самыми слабыми, а люди наиболее уязвимы", - говорится в сообщении.

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