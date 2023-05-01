Всемирная продовольственная программа возобновила работу в Судане

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН возобновила работу в Судане, приостановленную ранее из-за вооруженных столкновений в стране.

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН возобновила работу в Судане, приостановленную ранее из-за вооруженных столкновений в стране.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила исполнительный директор организации Синди Маккейн на своей странице в Twitter.

"Поскольку кризис в Судане обрекает миллионы людей на голод, ВПП незамедлительно отменяет временную приостановку работы в стране, введенную после трагической гибели членов нашей команды", - говорится в сообщении.

15 апреля трое сотрудников ВПП ООН погибли в результате вооруженного столкновения в Судане. 16 апреля организация заявила о приостановке работы в стране. Ни одна из сторон суданского конфликта пока не взяла на себя ответственность за происшествие.