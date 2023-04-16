Всемирная продовольственная программа ООН приостановила работу в Судане

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН приостанавливает свою работу в Судане, где продолжаются боестолкновения между подразделениями суданской армии и силами быстрого реагирования (спецназ).

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН приостанавливает свою работу в Судане, где продолжаются боестолкновения между подразделениями суданской армии и силами быстрого реагирования (спецназ).

Как передает Report , об этом говорится в заявлении организации.

"Пока мы занимаемся изучением ситуации в области безопасности, мы вынуждены временно прекратить все операции в Судане. ВПП стремится оказать помощь суданскому народу, столкнувшемуся с острой проблемой отсутствия продовольственной безопасности, но мы не можем выполнять работу по спасению жизней, если безопасность наших сотрудников не гарантирована", - говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что в ходе боестолкновений погибли трое сотрудников ВПП ООН. По информации организации, еще двое получили ранения.