​Всемирная боксерская ассоциация скорбит в связи с кончиной Мохаммеда Али

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выразила соболезнования в связи с кончиной легендарного американского боксера Мохаммеда Али, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Али умер в пятницу на 75-м году жизни в одной из больниц Финикса (США), где он провел последние несколько дней после госпитализации из-за проблем с дыханием. Спортсмен страдал болезнью Паркинсона, которая была ему диагностирована в 1984 году.

"WBA скорбит в связи с кончиной Мохаммеда Али. Мы выражаем слова сочувствия родным и близким с этой ужасной утратой. Али, легенда бокса, был борцом за социальную справедливость и достойным человеком. Он был выдающимся спортсменом, который показывал лучшее, на что способен на ринге, человеком, который стал не только чемпионом мира, а образцом и вдохновением для многих молодых людей. Он защищал свои идеалы и верил в лучшее общество. Весь мир скорбит в связи со смертью человека, который стал эталоном защиты и скорости в боксе. Покойся с миром", - говорится в заявлении на официальном сайте WBA.